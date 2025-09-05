Die Alligatoren wollen zum Auftakt der Punktspiel-Saison in der Regionalliga Mitteldeutschland im Ballhaus punkten: Die Handballer von der Eine erwarten einen unbequemen Gegner.

Eine Szene aus der Vorsaison: Hier setzt sich Frank Seifert gegen zwei Glauchauer Spieler durch, links Chris Hoffmann. Der HCA will erneut gewinnen.

Aschersleben/MZ. - Die Handballer des HC Aschersleben wollen mit einem Erfolgserlebnis in die neue Regionalliga-Saison starten. Am kommenden Sonnabend, 6. September, empfangen die „Alligators“ in der eigenen Halle den HC Glauchau/Meerane – und dabei sollen die ersten beiden Punkte unbedingt an der Eine bleiben.