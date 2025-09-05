Handball in Aschersleben HC Aschersleben startet in die Regionalliga-Saison – Heimauftakt gegen Glauchau
Die Alligatoren wollen zum Auftakt der Punktspiel-Saison in der Regionalliga Mitteldeutschland im Ballhaus punkten: Die Handballer von der Eine erwarten einen unbequemen Gegner.
05.09.2025, 10:30
Aschersleben/MZ. - Die Handballer des HC Aschersleben wollen mit einem Erfolgserlebnis in die neue Regionalliga-Saison starten. Am kommenden Sonnabend, 6. September, empfangen die „Alligators“ in der eigenen Halle den HC Glauchau/Meerane – und dabei sollen die ersten beiden Punkte unbedingt an der Eine bleiben.