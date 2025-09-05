weather gewitter
Halle (Saale), Deutschland
  4. Handball in Aschersleben: HC Aschersleben startet in die Regionalliga-Saison – Heimauftakt gegen Glauchau

Die Alligatoren wollen zum Auftakt der Punktspiel-Saison in der Regionalliga Mitteldeutschland im Ballhaus punkten: Die Handballer von der Eine erwarten einen unbequemen Gegner.

Von Ingo Gutsche 05.09.2025, 10:30
Eine Szene aus der Vorsaison: Hier setzt sich Frank Seifert gegen zwei Glauchauer Spieler durch, links Chris Hoffmann. Der HCA will erneut gewinnen. (Foto: Thomas Tobis/Archiv)

Aschersleben/MZ. - Die Handballer des HC Aschersleben wollen mit einem Erfolgserlebnis in die neue Regionalliga-Saison starten. Am kommenden Sonnabend, 6. September, empfangen die „Alligators“ in der eigenen Halle den HC Glauchau/Meerane – und dabei sollen die ersten beiden Punkte unbedingt an der Eine bleiben.