Halle (Saale), Deutschland
  4. Mansfelder Grund-Helbra: Erste Absagen: Wer tritt die Nachfolge von Bürgermeister Born an?

Im nächsten Jahr muss ein neuer Bürgermeister für die Verbandsgemeinde Mansfelder Grund-Helbra gewählt werden. Amtsinhaber Norbert Born (SPD) geht in den Ruhestand. Wie sich die Fraktionen zur Nachfolgersuche positionieren.

Von Daniela Kainz 05.09.2025, 10:00
Die Verwaltung der Verbandsgemeinde Mansfelder Grund-Helbra hat ihren Sitz in Helbra.
Die Verwaltung der Verbandsgemeinde Mansfelder Grund-Helbra hat ihren Sitz in Helbra. (Foto: Jürgen Lukaschek)

Helbra/MZ. - Mit Kritik an der Arbeit der Verwaltung der Verbandsgemeinde Mansfelder Grund-Helbra und des Verbandsgemeindebürgermeisters Norbert Born (SPD) wurde seit dessen Amtsantritt im Jahr 2019 innerhalb des Verbandsgemeinderates nicht gespart.