Im nächsten Jahr muss ein neuer Bürgermeister für die Verbandsgemeinde Mansfelder Grund-Helbra gewählt werden. Amtsinhaber Norbert Born (SPD) geht in den Ruhestand. Wie sich die Fraktionen zur Nachfolgersuche positionieren.

Erste Absagen: Wer tritt die Nachfolge von Bürgermeister Born an?

Die Verwaltung der Verbandsgemeinde Mansfelder Grund-Helbra hat ihren Sitz in Helbra.

Helbra/MZ. - Mit Kritik an der Arbeit der Verwaltung der Verbandsgemeinde Mansfelder Grund-Helbra und des Verbandsgemeindebürgermeisters Norbert Born (SPD) wurde seit dessen Amtsantritt im Jahr 2019 innerhalb des Verbandsgemeinderates nicht gespart.