Einer Wunderkammer gleich kommt ein kleiner Hofladen in Gatersleben daher. Dort gibt es einen bunten Mix aus Saatgut, Lebensmitteln und Geschenken.

Hofladen in Gatersleben bietet Eis aus Eigenproduktion und vieles mehr an

Zu den Verkaufsschlagern zählt Milchreis-Eis mit Zucker und Zimt. Es gibt aber auch eine Vielzahl anderer Sorten.

Gatersleben/MZ. - Sonnenblumen, Schwarzwurzeln, Mandelröschen – die kleinen Samentüten hängen dicht an dicht und geben den Wänden ein fröhliches Muster. Das Besondere daran? Keine fünf Schritte weiter lockt eine Eistheke mit farbenfrohen Leckereien. Daneben türmen sich frischgebackene Brote und fruchtige Kuchen. Es gibt Gartenlimonade, Soljanka, Harzer Hüttenbier und Würstchen vom Wildschwein. Ein bunter, verrückter Mix aus Angeboten. Und so kommt der kleine Laden Am Schwabeplan 1 von Gatersleben, der sich gleich neben dem Grünen Labor befindet, einer Wunderkammer gleich: Überall gibt es Unerwartetes zu entdecken.