Nach lokalem Vorbild Ikea Günthersdorf weiht neue Wohnzimmerabteilung mit besonderem Konzert ein - was die Kunden erwartet
Das Team vom Ikea Halle/Leipzig in Günthersdorf hat sich dazu entschieden, die Wohnzimmerabteilung neu zu gestalten - nach lokalem Vorbild. Damit ist der Standort deutschlandweit Vorreiter. Zur Einweihung gab es eine besondere Aktion.
Aktualisiert: 08.09.2025, 10:37
Günthersdorf/MZ. - Ein Konzert in besonderem Ambiente fand am Freitagabend im Ikea in Günthersdorf statt. In der Wohnzimmerabteilung nahmen die Gäste auf Sofas, Sesseln und Hockern Platz, um den Liedern des in Kassel geborenen Musikers Karl Neukauf zu lauschen.