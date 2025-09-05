Die städtische Einrichtung muss einen Beitrag zur Haushaltskonsolidierung leisten und erhöht deshalb die Ausleihgebühren. Rentner erhalten keine Ermäßigung mehr.

Bibliotheksnutzung wird teurer: Statt 10 sind ab 2026 16 Euro im Jahr zu zahlen

In der Stadtbibliothek Dessau und der Ludwig-Lipmann-Bibliothek Roßlau steigen die Gebühren für die Bibliotheksnutzung.

Dessau-Rosslau/MZ. - Die angespannte Haushaltssituation der Stadt wirkt sich auch auf die Nutzer der Stadtbibliothek Dessau-Roßlau aus. Sie sollen ab dem kommenden Jahr statt 10 Euro eine Jahresgebühr von 16 Euro (Vollzahler) bezahlen. Mit der Anpassung der Gebührensatzung kommt die Bibliothek ihrer Auflage nach, einen Beitrag zur Haushaltskonsolidierung leisten zu müssen. Mit der Erhöhung der Gebühren sollen Mehrerträge von 18.000 Euro generiert werden.