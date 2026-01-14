Erstmals holt der Saalekreis ein bundesweites BDK-Turnier in die Stadthalle Weißenfels. 1.000 Tänzer am Samstag, 800 am Sonntag, Top-Garden aus ganz Deutschland – und ein Ansturm, der schon bei der Anmeldung Rekorde brach.

Gastgeber in Formation: Obhausen und Merseburg-Meuschau stimmen sich auf die Premiere des Weida-Saale-Turniers ein.

Weida-Land/Weissenfels/MZ. - Wir packen das gemeinsam an – so haben der Carneval Club Obhausen und die Tanzgruppe Merseburg-Meuschau beschlossen. Das Ergebnis des Engagements ist das Weida-Saale-Turnier, das am kommenden Wochenende erstmals Tanzmariechen und Tanzmajore, Paare und Schautanzgruppen aus ganz Deutschland nach Weißenfels lockt.