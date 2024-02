Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Querfurt/Halle/MZ. - Am Anfang stand die Flucht. Nicht als reale Handlung, aber als theoretische Gefahr. Die Verteidiger des 32- und des 39-Jährigen, die unter anderem wegen des Vorwurfs diverser Einbruchsdiebstähle am Dienstagmorgen auf der Anklagebank des Landgerichts Halle sitzen, hatten beantragt, ihren Mandanten die Fußfesseln abzunehmen. Der anwesende Justizhauptwachmeister sprach sich dagegen aus. Er verwies unter anderem darauf, dass in den Transportunterlagen des jüngeren Angeklagten, der gerade in der JVA Burg einsitzt, eine Fluchtgefahr vermerkt war.