Vereine und Stadt setzen eine Belohnung für Hinweise aus, die zu dem oder den Tätern führen.

Querfurt/MZ. - Auf den ersten Blick sieht es aus, als wäre nur der Putz entfernt worden. Hat sich da jemand zu schaffen gemacht? Ein Mitglied der Thaldorfer Pfingstburschen hat am Samstag Veränderungen am Braunsbrunnen in Querfurt festgestellt. Am Sonntag wollte man vorsichtshalber die Zeitkapsel sicherstellen, die sich hinter den losen Steinen verbarg. „Da mussten wir feststellen, dass sie weg ist“, sagt Vereinsvorsitzender Andreas Nette.