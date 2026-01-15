weather regenschauer
In Halle stehen zwei Polen wegen einer Serie mutmaßlicher Fahrzeugdiebstähle in Sachsen-Anhalt vor Gericht. Dabei nutzten sie offenbar mitunter simple Mittel. Die Ermittlungen geben Einblick in ein gewieftes Banden-Netzwerk zwischen Mitteldeutschland und Polen.

Von Max Hunger 15.01.2026, 18:00
Adrian P. und Milosz R. beim Prozessauftakt am Landgericht Halle
Adrian P. und Milosz R. beim Prozessauftakt am Landgericht Halle (Foto: Max Hunger)

Halle/MZ - Es ist ein später Abend im Frühjahr vor zwei Jahren. Auf einem Parkplatz in Zeitz (Burgenlandkreis) hält ein Alfa Romeo mit polnischem Kennzeichen. Im Kofferraum: Werkzeug, Autokennzeichen, ein Gerät, um Autoschlüssel zu programmieren. Zwei Männer, Adrian P. und Milosz R., steigen aus und nähern sich zielgerichtet einem Ford, der ebenfalls hier parkt. Dann folgt der Zugriff.