Bürgerbudget wird wieder verteilt Das müssen die Merseburger rund um den diesjährigen Tag der Entscheidung wissen

Am Mittwoch können die Merseburger wieder bestimmen, welche Projekte Geld aus dem Bürgerbudget bekommen. 70.000 Euro aus der Stadtkasse liegen bereit. Wer abstimmen darf, was bei der Abstimmng zu beachten ist und welche Änderungen es aufgrund der Bauarbeiten in der Rischmühlenhalle geben wird.