  4. Bürgerbudget wird wieder verteilt: Das müssen die Merseburger rund um den diesjährigen Tag der Entscheidung wissen

Am Mittwoch können die Merseburger wieder bestimmen, welche Projekte Geld aus dem Bürgerbudget bekommen. 70.000 Euro aus der Stadtkasse liegen bereit. Wer abstimmen darf, was bei der Abstimmng zu beachten ist und welche Änderungen es aufgrund der Bauarbeiten in der Rischmühlenhalle geben wird.

Von Luise Mosig 28.10.2025, 11:30
Im Jahr 2024 stimmten knapp über 2.000 Menschen ab. Die Stadt hofft, das wieder toppen zu können.
Merseburg/MZ. - Zum vierten Mal ruft die Stadt Merseburg ihre Bürger diesen Mittwoch, 29. Oktober, dazu auf, beim sogenannten Tag der Entscheidung darüber abzustimmen, welche Projekte in diesem Jahr ein Stück vom Kuchen namens „Bürgerbudget“ abbekommen dürfen.