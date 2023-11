Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Merseburg/MZ. - Am Ende war alles ein großer Jubel: 1.800 Merseburgerinnen und Merseburger haben am Donnerstag in der Rischmühlenhalle ihre Stimme abgegeben, um ihre Herzensprojekte zu unterstützen. Mitmachen konnte jeder, der mindestens 16 Jahre alt ist. 53 Projekte haben sich um die insgesamt 70.000 Euro beworben.