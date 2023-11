Geld in Merseburg Bürger können am 2. November entscheiden: Wer kriegt die 70.000 Euro?

In Merseburg wird das Bürgerbudget vergeben. Dann ist in der Stadt wieder „Wünsch Dir was“. Wer mindestens 16 ist und in Merseburg wohnt, kann mitmachen. Was in der Rischmühlenhalle alles los ist.