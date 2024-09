Das Land will die Bundesstraße B181 zwischen Günthersdorf und der Landesgrenze sanieren. Auf dem Programm stehen neue Fahrbahndecken und Brückenarbeiten. In diesem Abschnitt liegt die Autobahnabfahrt Leipzig-West sowie Ikea, Höffner und das Nova.

Günthersdorf/MZ. - Pendler zwischen Merseburg und Leipzig müssen sich in den kommenden anderthalb Jahren auf weitere Verkehrsbehinderungen einstellen. Nach dem die A38 zwischen Kreuz Rippachtal und der Abfahrt Leipzig-Südwest bereits seit längerem Baustelle ist, kommen nun großangelegte Arbeiten an der Bundesstraße 181 zwischen Günthersdorf und der Landesgrenze zu Sachsen hinzu. In diesem Bereich befindet sich auch die Autobahnabfahrt Leipzig-West, sowie die Zufahrten zu Ikea und dem Einkaufszentrum Nova.