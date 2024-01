B 91, B 181 und zwei Klassiker – die Landesstraßenbaubehörde erklärt, wo sie in diesem Jahr im südlichen Saalekreis bauen will. Dabei hat sie nicht nur mit der Frage notwendiger Umleitungen zu kämpfen.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Merseburg/Halle/MZ. - Ein Problem hat die Landesstraßenbaubehörde (LSBB) in diesem Januar nicht, wenn sie auf ihre Vorhaben für das angebrochene Jahr vorausschaut. Das Geld dafür ist gesichert. Denn anders als in den Vorjahren, hat das Land seinen Haushalt für 2024 bereits beschlossen. Peter Lotze, Regionalbereichsleiter Süd, hat allerdings eine andere Schwierigkeit ausgemacht: „Wir haben in den letzten Jahren feststellen müssen, dass ein großes Problem bei der Durchführung von Maßnahmen die Umleitungen sind. Wir sind ja nicht die einzigen, die bauen.“ Auch der Breitbandausbau laufe, der Kreis, die Kommunen würden eigene Projekte umsetzen – und der Verkehr muss dennoch irgendwo langrollen. „Hinzu kommt, dass wegen des Arbeitsschutzes Maßnahmen, die wir früher unter halbseitiger Sperrung gemacht haben, heute so nicht mehr gehen“, erklärt Lotze. Stattdessen müssten nun häufiger Vollsperrungen erfolgen. Doch die LSBB hat neben der Verkehrsführung noch mit weiteren Herausforderungen zu kämpfen, wie der Blick auf die geplanten Projekte 2024 zeigt.