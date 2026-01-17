Prozess am Landgericht Halle Autoknackern wird Deal angeboten: Bewährung gegen Geständnis
Zwei Polen stehen wegen mehrfachen Autodiebstahls im Saale- und Burgenlandkreis vor Gericht. Nun wurde ein Deal ausgehandelt. Was die Angeklagten daraufhin zu den Taten aussagten.
17.01.2026, 15:00
Saalekreis/MZ. - Die beiden Polen (37/44), die sich seit dieser Woche wegen mehrfachen Autodiebstahls im Saale- und Burgenlandkreis im Jahr 2024 vor dem Landgericht Halle verantworten müssen, kommen wohl mit einer Bewährungsstrafe zwischen einem Jahr und sechs Monaten und zwei Jahren plus einer Geldzahlung als Schadenswiedergutmachung davon.