weather wolkig
Halle (Saale), Deutschland
  1. MZ.de
    2. >
  2. Lokal
    3. >
  3. Nachrichten Merseburg
    4. >

  4. Prozess am Landgericht Halle: Autoknackern wird Deal angeboten: Bewährung gegen Geständnis

Prozess am Landgericht Halle Autoknackern wird Deal angeboten: Bewährung gegen Geständnis

Zwei Polen stehen wegen mehrfachen Autodiebstahls im Saale- und Burgenlandkreis vor Gericht. Nun wurde ein Deal ausgehandelt. Was die Angeklagten daraufhin zu den Taten aussagten.

Von Diana Dünschel 17.01.2026, 15:00
Zwei Autodiebe aus Polen stehen nach Straftaten im Saalekreis in Halle vor Gericht.
Zwei Autodiebe aus Polen stehen nach Straftaten im Saalekreis in Halle vor Gericht. (Foto: Max Hunger)

Saalekreis/MZ. - Die beiden Polen (37/44), die sich seit dieser Woche wegen mehrfachen Autodiebstahls im Saale- und Burgenlandkreis im Jahr 2024 vor dem Landgericht Halle verantworten müssen, kommen wohl mit einer Bewährungsstrafe zwischen einem Jahr und sechs Monaten und zwei Jahren plus einer Geldzahlung als Schadenswiedergutmachung davon.