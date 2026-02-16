Christkind'l-Markt und Brunnenfest sind die Höhepunkte im Bad Lauchstädter Kulturjahr - abseits des Goethe-Theaters. Doch die Ausgaben dafür liegen regelmäßig deutlich höher als geplant. Das sorgt im Rat für Frust und Fragen.

Ausufernde Kosten für Feste in der Goethestadt Bad Lauchstädt sorgen für dicke Luft

Die Lichtfigur auf dem Kurparkteich kündigt jährlich den Christkind'l-Markt an - und damit steigende Kosten.

Bad Lauchstädt/MZ. - Nach einer halben Stunde Debatte war Manfred Schmiedt die Frustration anzuhören: „Ich gebe langsam hier auf“, resignierte der sachkundige Einwohner im Kulturausschuss von Bad Lauchstädt. In dem ging es um die Auswertung der beiden großen traditionellen Feste der Goethestadt, Brunnenfest und Christkind’l-Markt. Zur Tradition gehört seit Jahren allerdings auch der anschließende Ärger über ausgeuferte Kosten.