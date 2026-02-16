An der A9-Anschlussstelle Bitterfeld-Wolfen ist es am Montagmorgen in Fahrtrichtung München zu einem schweren Unfall gekommen. Die Folgen sind immens.

Zwei Lkw kollidieren auf winterlicher A9 - Autobahn südlich von Dessau ist seit 7 Uhr voll gesperrt

Wolfen/Dessau/MZ. - An der A9-Anschlussstelle Bitterfeld-Wolfen ist es am Montagmorgen, 16. Februar, in Fahrtrichtung München zu einem schweren Unfall gekommen.

Der 48-jährige Fahrer eines Lkw DAF hatte kurz nach 7 Uhr den rechten Fahrstreifen befahren. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen wollte der Mann dann auf Höhe der Anschlussstelle den Fahrstreifen auf die mittlere Fahrspur wechseln, um einem anderen Lkw-Fahrer das Auffahren zu ermöglichen.

Einer der Lkw steht nach der Kollision an der Abfahrt Bitterfeld-Wolfen quer auf der A-9-Fahrbahn. Foto: Feuerwehr Bitterfeld-Wolfen

Auf dem mittleren Fahrstreifen befand sich zu diesem Zeitpunkt allerdings ein Mercedes-Lkw eines 45-jährigen Fahrers. Es kam zur Kollision der beiden Fahrzeuge, so dass der Lkw DAF gegen die rechte Leitplanke und der Lkw Mercedes-Benz gegen die Mittelleitplanke geschleudert wurde.

Auf den Umleitungsstrecken staut sich der Verkehr. (Foto: Schmidt)

Der 48-jährige Fahrer wurde leicht verletzt. Die beiden Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Im Rahmen der Unfallaufnahme war die A 9 in Fahrtrichtung München durch den querstehenden Lkw seit 7 Uhr voll gesperrt. Die Unfallaufnahme dauerte den gesamten Vormittag an. Auf den Umleitungsstrecken gab es lange Staus.