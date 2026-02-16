Vertreter von mehr als 20 Vereinen aus der Umgebung machen mit. Warme Kleidung, auch übereinander, und Wärmflaschen schützen gegen Kälte.

Wie die Karnevalisten beim Umzug des WCV durch Gröbzig gefeiert haben

Die A-Garde des Werdershausener Carneval Vereins tanzte zu mehreren Musikstücken und bekam viel Applaus.

Gröbzig/MZ. - Viele Menschen am Straßenrand haben Malte und Rosalie am Samstag zugejubelt. Das liegt daran, dass der Junge und das Mädchen keine gewöhnlichen Kinder sind, sondern „Malte II.“ und „Rosalie I.“, das Kinderprinzenpaar des Werdershausener Carneval Vereins (WCV).