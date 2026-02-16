Für Besucher und Querfurter fehlt aktuell eine Gastronomie auf der Burg. Das will der Saalekreis ändern. Er baut den alten Eselstall zum Café um. Jetzt startet er die Suche nach einem Pächter. Der Kreis hat Vorstellungen, was der bieten muss und wann es losgehen soll.

Saalekreis sucht Pächter: Wer wird Wirt auf der Burg Querfurt?

Aus dem Eselstall auf der Burg Querfurt soll ein Café werden.

Querfurt/MZ. - Der Saalekreis beginnt die Suche nach einem neuen Gastronomen für die Burg Querfurt. Wie die Verwaltung am Freitag mitteilte, habe man nun das Markterkundungsverfahren für die Verpachtung des Eselstalls begonnen. Interessierte Gastwirte können sich bis zum 13. März bei der Vergabestelle des Kreises melden. Anschließend folgt das eigentliche Vergabeverfahren.