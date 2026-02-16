Leben mit dem Bus: Der Vetter-Betrieb Salzfurtkapelle besteht mittlerweile seit 80 Jahren – und hat dabei Höhen und Tiefen erlebt. Jetzt ist das Familienunternehmen auch auf dem Weg zu neuen Ufern und ehrt einmal mehr den Firmengründer Wolfgang Vetter.

Auf dem Weg zu neuen Ufern: Die Vetter-Verkehrsbetriebe Salzfurtkapelle gibt es seit 80 Jahren - ein Blick in die Zukunft

Vetter-Bus ist ein Name seit acht Jahrzehnten

Der Verkehrshof in Salzfurtkapelle: Seit 1950 befindet sich hier der Sitz des Unternehmens, der stetig erweitert und modernisiert wurde.

Salzfurtkapelle/MZ. - Seit acht Jahrzehnten ist der Name Vetter untrennbar mit dem Busverkehr verbunden. Am 2. Januar 1946 gründet der 19-jährige Wolfgang Vetter den Busbetrieb, wird wenige Jahre später damit und privat mit Frau Gisela in Salzfurtkapelle ansässig. Er hat viele Hürden zu überwinden (siehe „Eine Hommage ...“), doch es gelingt ihm, die Firma erfolgreich bis zur Wende zu führen.