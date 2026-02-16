Wie die Cranach-Stiftung Wittenberg den Nachwuchs erreichen möchte und welche Kooperationsmöglichkeit es 2028 mit der Laga geben könnte.

Wie die Cranach-Stiftung in Wittenberg mehr Kinder erreichen möchte

Jana Seeger möchte das Cranach-Museum in Wittenberg für Kinder und Jugendliche attraktiver machen.

Wittenberg/MZ. - Was ist das Wittenberger Heiltumsbuch? Wo befindet sich der originale Reformationsaltar? Was wird benötigt, um eine Malfarbe herzustellen? So lauten nur drei Fragen aus einem Rätselheft der Cranach-Stiftung Wittenberg für Kinder und Jugendliche. Als anspruchsvoll bezeichnet es die amtierende Geschäftsführerin der Stiftung Jana Seeger. Jetzt kündigt die Kunsthistorikerin ein neues Vorhaben an: Dabei handelt es sich um eine Führung für Kinder durch das Museum und die Ausstellung „Cranachs Welt“ im Cranach-Haus am Markt 4 in Wittenberg.