Der Fall des gemobbten Hettstedter Grundschülers Noah sorgte bundesweit für Schlagzeilen. Nun gibt es erfreuliche Nachrichten: Noah besucht seit einer Woche wieder die Novalisgrundschule in Hettstedt. Welche Maßnahmen zu seinem Schutz eingeleitet wurden, damit er sicher und gestärkt in den Schulalltag zurückkehren kann.

Nach bundesweitem Aufsehen: Noah findet neuen Mut und startet neu in der Novalisgrundschule

Hettstedt/MZ - Im Fall des Hettstedter Grundschülers Noah, der schwer gemobbt wurde und dessen Fall bundesweit das Medieninteresse erregte, gibt es jetzt gute Nachrichten: „Noah geht seit einer Woche wieder an seine Schule und ist sehr glücklich“, sagt seine Mutter Juliane H.