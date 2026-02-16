In Storkau im Landkreis Anhalt-Bitterfeld ist es am Sonntag, 15. Februar, zu einem schweren Unfall gekommen.

Die Feuerwehr ist in Storkau im Einsatz. Der Subaru wurde stark beschädigt.

Storkau/MZ. - In Storkau im Landkreis Anhalt-Bitterfeld ist es am Sonntag, 15. Februar, zu einem schweren Unfall gekommen. Ein 78-jähriger Mann musste aus seinem Auto befreit werden. Der Senior hatte aber Glück, er wurde nur leicht verletzt.

Der Mann war gegen 12 Uhr mit einem Subaru auf der L 136 aus Richtung Quellendorf in Richtung Storkau gefahren. In einer Rechtskurve verlor er aus bislang unbekannter Ursache die Kontrolle über seinen Wagen, kam nach links von der Fahrbahn ab, prallte gegen zwei Straßenbäume und kam in der weiteren Folge auf der Gegenfahrbahn zum Stehen.

Der 78-Jährige konnte seinen Wagen nur nach dem Einsatz von Rettungs- und Bergetechnik der Feuerwehr verlassen. Er wurde leicht verletzt zur medizinischen Erstversorgung in ein Krankenhaus gebracht.

Der Subaru war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Die Schadenshöhe liegt bei etwa 13.000 Euro.