Vor siebeneinhalb Jahren übernahm Michael Hayn die CDU im Saalekreis mitten in der Krise. Nun hört der Merseburger als Kreischef in einem doppelten Wahljahr auf – er erklärt warum und versprüht überraschenden Optimismus.

Merseburg/MZ. - Michael Hayn beschrieb den Zustand des CDU-Kreisverbandes Saalekreis Ende der 2010er Jahre mal als einen „Patienten auf der Intensivstation“. Offener Streit, Anzeigen gegen den Vorstand, Ärger um offene Mitgliedsbeiträge. Siebeneinhalb Jahre stand Merseburgs Stadtratsvorsitzender nun selbst der Union vor. Am Samstag stellt er sich nicht mehr zur Wiederwahl für eine fünfte Amtszeit. Ein Abtritt im Jahr von Landrats- und Landtagswahl. Robert Briest sprach mit dem 56-Jährigen über die Gründe für den Abschied, politische Niederlagen und Hayns Optimismus für 2026.