Naumburg. - Mit attraktiven Preisen und bewährtem Modus startet jetzt eine neue Auflage des beliebten regionalen Fußball-Tippspiels von Tageblatt/MZ. Für den Wochensieg gibt es jeweils 50 Euro von der BRU Security GmbH Naumburg. Die Gewinnerin oder der Gewinner der Gesamteinzelwertung erhält am Saisonende eine BLK-Guthabenkarte im Wert von 500 Euro, spendiert von der Firma ESM. Und das beste Team darf sich auf einen 100-Euro-Gutschein für das Freyburger Sporthaus F.C.Röder freuen.

Anmelden kann man sich unter www.kicktipp.de/tageblatt, wo auch die aktuellen Spiele zu finden sind. Titelverteidiger sind Lucas Hoffmann (Laucha) und das Lossaer Duo Stefan Bärhold/Christopher Weihrauch. Die Partien der ersten Runde finden am Samstag, 28. Februar, 14 Uhr (Spiele eins bis sechs), sowie am Sonntag, 1. März, um 14 Uhr (sieben und acht) beziehungsweise 15 Uhr (neun und zehn) statt.

So tippt Tageblatt/MZ:

SC Naumburg – Blau-Weiß Brachstedt 2:2

Blau-Weiß Farnstädt – 1. FC Zeitz 2:0

FC RSK Freyburg - TSV Großkorbetha 3:2

BSC Laucha – VfB Oberröblingen 1:0

FC ZWK Nebra II - SV Mertendorf 2:2

VSG Löbitz – FSV Klosterhäseler II 1:2

ESV Herrengosserstedt – FSV Klosterhäseler 1:1

FC ZWK Nebra – SV Spora 3:2

1. FC Zeitz II – SC Naumburg II 3:0

Baumersrodaer SV - Blau-Weiß Bad Kösen 1:2