Am Sonntagnachmittag sind Abfälle bei der Mueg in Beuna in Brand geraten, mehrere Wehren löschen das Feuer.

Braunsbedra - Am Sonntagnachmittag sind gegen 16.45 Uhr auf dem Gelände der Mueg in Beuna etwa 300 Kubikmeter Abfall in Brand geraten. Am Abend berichtete ein Mitarbeiter der Leitstelle, dass das Feuer unter Kontrolle ist.