Der Merseburger Elferrat feiert in diesem Jahr sein 70-jähriges Jubiläum. Dementsprechend groß soll am Wochenende die diesjährige Auflage des Hochschulfaschings in der Ölgrube gefeiert werden. Was die Gäste dort erwartet und wie sich der Elferrat im Laufe der Zeit verändert hat.

Thomas Paatsch (von l. nach r.), Olaf Hartmann als Maskottchen „Mer“, Tino Kohler, Johanna Franke und Benjamin Roßner vom Elferrat Merseburg haben sich bereits für den diesjährigen Hochschulfasching in Schale geworfen.

Merseburg/MZ. - Gegen etwa 17.30 Uhr gehen am Dienstagabend in der Merseburger Ölgrube die Lichter an. Das Licht offenbart zahlreiche bemalte Banner, die die Wände schmücken. In der Mitte des Raums stapeln sich die Stühle nahezu bis unter die Decke. In dem Kellerraum treffen sich an diesem Abend einige Mitglieder des Merseburger Elferrates. Sie bereiten heute gemeinschaftlich alles für den anstehenden Hochschulfasching vor, der am Samstag in der Ölgrube stattfindet. In diesem Jahr ist es jedoch keine normale Veranstaltung – der Elferrat feiert sein 70. Jubiläum.