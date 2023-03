Mit sieben Filmen wird bis Ende des Jahres an Schauspieler und Autoren erinnert, die Bezug zur Bachstadt haben. Der Eintritt ist frei.

Kultur in Anhalt-Bitterfeld

In ihrer ersten Auflage kam die Kinoreihe gut beim Publikum an.

Köthen/MZ - Das Projekt „Filmstadt Köthen“ geht in die zweite Runde. Bei genauerem Blick auf die Theatergeschichte Köthens habe das Team bestehend aus Sabine Radtke, Frank-Peter Becker und Matthias Bartl festgestellt, „dass man einige Schauspieler und Autoren, die am Köthener Theater und im Film ihre Spuren hinterließen, nicht hinreichend gewürdigt hatte“, heißt es in einer Pressemitteilung.