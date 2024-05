Der angeklagte sexueller Missbrauch soll im Sommer 2020 in einer Wohnung in der Leipziger Straße in Köthen passiert sein.

Köthen/MZ. - Ein Prozess wegen schweren sexuellen Missbrauchs eines Kindes hat am Dienstag am Amtsgericht Köthen begonnen. Es ist der dritte Versuch, gegen den Angeklagten zu verhandeln; zwei Termine im Januar waren geplatzt, weil der Marokkaner auch mit Unterstützung der Polizei nicht an seinem Wohnsitz in der Gemeinde Muldestausee auffindbar war.