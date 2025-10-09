In einer alten Fleischerei in Gerlebogk baut Christopher Reckrühm Cannabis an – legal und streng reguliert. Sein Verein gehört zu 15 Anbauclubs in Sachsen-Anhalt. Noch decken sie nur einen winzigen Teil des Bedarfs, doch ihre Zahl wächst. Warum die Auflagen streng, die Preise fair und die Ziele idealistisch sind.

Von der Fleischerei zum Cannabis-Club - So wächst die neue Gras-Szene in Sachsen-Anhalt

Gerlebogk/Küthen/MZ. - Beim Cannabis kommt es auf die richtigen Worte an. Sagt man Christopher Reckrühm zum Beispiel, dass sein Anbauverein Cannabis „verkauft“, zieht er die Augenbrauen hoch. „Wir verkaufen nicht“, meint er. „Wir geben Cannabis an unsere Mitglieder ab.“ Was wie Wortklauberei klingt, ist wichtig. Denn wer legal mit Cannabis zu tun haben will, muss genauen Regeln folgen. „Das ist manchmal etwas anstrengend“, meint Reckrühm. „Aber es ist schon richtig, dass das alles geordnet abläuft.“