Auf einer der vielbefahrensten Straßen Köthens wurden Markierungen für den Radweg entfernt. Was bedeutet das nun für Radfahrer? Die MZ fragt nach.

„Verkehrsteilnehmer dritter Klasse“: Warum wurden Markierungen für Radfahrer in Köthen entfernt?

In der August-Bebel-Straße sind noch Spuren der alten roten Radwegmarkierung an einer Einmündung zu erkennen.

Köthen/MZ - Nicht schlecht gestaunt hat eine MZ-Leserin vor einigen Tagen, als sie mit dem Rad durch Köthen fahren wollte. In der Lohmannstraße, August-Bebel-Straße und der Straße An der Rüsternbreite seien Markierungen für den Radweg von der Fahrbahn gefräst worden, schrieb sie der Köthener MZ per E-Mail. Durch Schilder werde ihr mitgeteilt, „dass ich als Radfahrer nun nur noch auf dem Fußweg geduldet werde. Jetzt komme ich mir endgültig wie ein Verkehrsteilnehmer dritter Klasse vor“. Und weiter: „Kann ich absolut nicht nach vollziehen und bin echt sauer.“