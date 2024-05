Zweimal innerhalb von recht kurzen Zeitabständen war die Freiwillige Feuerwehr in Köthen am späten Montagnachmittag beziehungsweise am Montagabend gefordert.

Unfall in der Karlstraße in Köthen - Feuerwehr ist nach Kollision zweier Autos im Einsatz

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Abonnent der gedruckten Ausgabe sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Köthen/MZ. - Zweimal innerhalb von recht kurzen Zeitabständen war die Freiwillige Feuerwehr in Köthen am späten Montagnachmittag beziehungsweise am Montagabend gefordert. In beiden Fällen mussten die Kameraden bei Ereignissen im Straßenverkehr mit zupacken.