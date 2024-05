Unbekannte Täter haben mehrere mit roter und grüner Farbe gefüllte Gläser auf ein Wohngrundstück in der Ascherslebener Allee in Köthen geworfen.

Köthen/MZ. - Unbekannte Täter haben in der Nacht zum Mittwoch mehrere mit roter und grüner Farbe gefüllte Gläser auf ein Wohngrundstück in der Ascherslebener Allee in Köthen geworfen. Das hat die Polizei in Anhalt-Bitterfeld gemeldet.

Dadurch seien große Teile einer gepflasterten Fläche, des Wohnhauses sowie ein sich auf dem Grundstück befindlicher Transporter verunreinigt worden. Die geschätzte Schadenshöhe liegt bei rund 10.000 Euro. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.