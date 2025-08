Ein ertappter Ladendieb hatte am Mittwoch, 23. Juli, in Köthen Passanten attackiert und war geflüchtet. Nun sitzt ein 17-jähriger Syrer in U-Haft.

Die Polizei war am 23. Juli mit mehreren Fahrzeugen in der Innenstadt im Einsatz.

Köthen/MZ. - Die Polizei in Anhalt-Bitterfeld hat den Räuber aus der Köthener Rossmann-Filiale gefasst. Bei dem Jugendlichen handelt es sich um einen 17-Jährigen, der im Landkreis Mansfeld-Südharz wohnhaft gemeldet ist. Der junge Syrer sitzt seit Freitag, 1. August, in Untersuchungshaft.

Täter hatte in Köthen zwei Kundinnen mit Schere bedroht

Zu dem räuberischen Diebstahl war es am Mittwoch, 23. Juli, gekommen. Damals hatte gegen 13.45 Uhr ein junger Mann die Rossmann-Filiale in der Halleschen Straße in Köthen betreten. Eine Mitarbeiterin des Marktes beobachtete, wie der Mann diverse Artikel aus den Regalen nahm, diese in eine Tüte packte und dann durch den Kassenbereich lief, ohne die Ware zu bezahlen. Darauf angesprochen, wurde der junge Mann aggressiv, versuchte einen Einkaufswagen in Richtung der Mitarbeiterin zu werfen und bespuckte die Frau.

Zwei Kundinnen des Marktes versuchten, den jungen Mann an der Flucht zu hindern und wollten ihn zu Boden bringen. Dabei griff der mutmaßliche Dieb nach einer Schere, die an der Einpackstation lag, und machte nach Angaben der Polizei „drohende Stichbewegungen in Richtung der beiden Frauen“. Dann rannte der junge Mann in Richtung Marktplatz davon. Eine Nahbereichsfahndung war an diesem Mittwoch ohne Erfolg geblieben. Die Suche hatte in der Köthener Innenstadt für großes Aufsehen gesorgt.

Polizei konnte den Tatverdächtigen identifizieren und dann auch vorläufig festnehmen

Umfangreiche Ermittlungen führten nach Angaben der Polizei dazu, dass der Tatverdächtige identifiziert und am Donnerstag, 31. Juli, im Bereich der Dr.-Krause-Straße in Köthen vorläufig festgenommen werden konnte. Polizeibeamte hatten den 17-Jährigen zuvor dort erkannt.

Nach Aktenvorlage stellte die zuständige Staatsanwaltschaft Dessau-Roßlau am Freitag, 1. August, Haftantrag gegen den Syrer. Die zuständige Haftrichterin am Amtsgericht Köthen verkündete dann einen Untersuchungshaftbefehl. Der 17-Jährige wurde in eine Justizvollzugsanstalt gebracht und sitzt dort vorerst ein.