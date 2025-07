Aufregung in Köthen Aggressiver Ladendieb im "Rossmann": Polizei sucht in der Innenstadt nach Scherenstecher

Am Mittwochnachmittag soll ersten Erkenntnissen zufolge ein Ladendieb in einem Drogeriemarkt in Köthen zwei Frauen mit einer Schere bedroht haben. Was bislang bekannt ist.