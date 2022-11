Der Lebensmittelmarkt „Edeka“ in Aken soll vom derzeitigen Standort „Am Dreieck“ auf das Gelände des ehemaligen Autohauses nördlich der Dessauer Chaussee ziehen. Dabei gab es bereits konkrete Umbauideen für den alten Standort.

Am aktuellen Standort „Am Dreieck" in Aken hat es bereits Planungen für eine Erweiterung des Edeka-Marktes gegeben.

Aken/MZ - Mit reichlich Verwunderung hat Silke Hillebrecht am 19. Oktober den Artikel in der Mitteldeutschen Zeitung mit der Überschrift „Wann steht der Umzug an“ gelesen. Darin ging es um den geplanten Umzug des Lebensmittelmarktes „Edeka“ in Aken vom derzeitigen Standort „Am Dreieck“ auf das Gelände des ehemaligen Autohauses nördlich der Dessauer Chaussee.