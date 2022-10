Supermarkt nimmt neuen Anlauf Edeka-Markt in Aken will sich erweitern - Welche Fläche der Konzern im Visier hat

Der Lebensmittelmarkt „Edeka“ will sich in Aken vergrößern und hat Interesse an einer Fläche, die 300 Meter vom jetzigen Standort an der B187a entfernt ist. Ein erster Anlauf war gescheitert. Auch jetzt protestieren Anwohner heftig.