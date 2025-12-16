Energiewende im Saalekreis Bei Schraplau soll ein Batteriespeicher entstehen: Jetzt können Bürger mitreden
Der Stadtrat von Schraplau hat den Vorentwurf zu einem Batteriespeicher-Projekt gebilligt und dessen öffentliche Auslegung auf den Weg gebracht. Die Unterlagen sind ab sofort einsehbar.
Schraplau/MZ. - In der Gemarkung Schraplau soll ein Batteriespeicher entstehen. Im Sommer dieses Jahres beschloss der Stadtrat, den Bebauungsplan aufzustellen, um die planungsrechtlichen Voraussetzungen für die Errichtung der Anlage zu schaffen. Nun hat das Gremium in jüngster Sitzung den Vorentwurf gebilligt und die erste Öffentlichkeitsbeteiligung auf den Weg gebracht. Die Unterlagen sind ab sofort im Internet und in der Verwaltung der Verbandsgemeinde Weida-Land, zu der Schraplau gehört, einsehbar.