Der Stadtrat von Schraplau hat den Vorentwurf zu einem Batteriespeicher-Projekt gebilligt und dessen öffentliche Auslegung auf den Weg gebracht. Die Unterlagen sind ab sofort einsehbar.

Bei Schraplau soll ein Batteriespeicher entstehen: Jetzt können Bürger mitreden

Im Verwaltungsgebäude der Verbandsgemeinde Weida-Land in Nemsdorf-Göhrendorf liegen die Unterlagen zum Batteriespeicher öffentlich aus. Zudem sind sie online auf der Homepage der VG bei der Mitgliedsgemeinde Schraplau eingestellt.

Schraplau/MZ. - In der Gemarkung Schraplau soll ein Batteriespeicher entstehen. Im Sommer dieses Jahres beschloss der Stadtrat, den Bebauungsplan aufzustellen, um die planungsrechtlichen Voraussetzungen für die Errichtung der Anlage zu schaffen. Nun hat das Gremium in jüngster Sitzung den Vorentwurf gebilligt und die erste Öffentlichkeitsbeteiligung auf den Weg gebracht. Die Unterlagen sind ab sofort im Internet und in der Verwaltung der Verbandsgemeinde Weida-Land, zu der Schraplau gehört, einsehbar.