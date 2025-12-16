Hallenkreismeisterschaften Starke Leistung: A-Jugend der Lok-Kicker holt bei Kreismeisterschaften in Bernburg Bronze
Die A-Jugend des SV Lok Aschersleben wird bei den Hallenkreismeisterschaften in Bernburg Dritter.
16.12.2025, 12:00
Bernburg/Aschersleben/MZ - Platz drei für Lok! Die A-Jugend-Kicker vom SV Lok Aschersleben kehrten mit der Bronzemedaille von der Endrunde der Hallenkreismeisterschaften aus Bernburg zurück. Die Mannschaft von Trainer Hagen Kitzmann überzeugte unter dem Hallendach und schaffte durch zwei Siege das überraschende Ergebnis.