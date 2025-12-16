Die A-Jugend des SV Lok Aschersleben wird bei den Hallenkreismeisterschaften in Bernburg Dritter.

Die Mannschaft vom SV Lok Aschersleben, hier mit Kyrylo Stopin (am Ball), schnappte sich bei den Hallenkreismeisterschaften einen Treppchenplatz.

Bernburg/Aschersleben/MZ - Platz drei für Lok! Die A-Jugend-Kicker vom SV Lok Aschersleben kehrten mit der Bronzemedaille von der Endrunde der Hallenkreismeisterschaften aus Bernburg zurück. Die Mannschaft von Trainer Hagen Kitzmann überzeugte unter dem Hallendach und schaffte durch zwei Siege das überraschende Ergebnis.