  4. Hallenkreismeisterschaften: Starke Leistung: A-Jugend der Lok-Kicker holt bei Kreismeisterschaften in Bernburg Bronze

Die A-Jugend des SV Lok Aschersleben wird bei den Hallenkreismeisterschaften in Bernburg Dritter.

Von Ingo Gutsche 16.12.2025, 12:00
Die Mannschaft vom SV Lok Aschersleben, hier mit Kyrylo Stopin (am Ball), schnappte sich bei den Hallenkreismeisterschaften einen Treppchenplatz.
Die Mannschaft vom SV Lok Aschersleben, hier mit Kyrylo Stopin (am Ball), schnappte sich bei den Hallenkreismeisterschaften einen Treppchenplatz. (Foto: Sven Brückner)

Bernburg/Aschersleben/MZ - Platz drei für Lok! Die A-Jugend-Kicker vom SV Lok Aschersleben kehrten mit der Bronzemedaille von der Endrunde der Hallenkreismeisterschaften aus Bernburg zurück. Die Mannschaft von Trainer Hagen Kitzmann überzeugte unter dem Hallendach und schaffte durch zwei Siege das überraschende Ergebnis.