  4. Fernweh in Mansfeld-Südharz: Koffer statt Couch: Warum viele aus Mansfeld-Südharz zu den Feiertagen verreisen

Immer mehr Menschen aus Mansfeld-Südharz überlegen, die Feiertage nicht zu Hause, sondern auf Reisen zu verbringen. Reisebüros im Landkreis bestätigen diesen Trend.

Von Beate Thomashausen 16.12.2025, 14:30
Im Landkreis Mansfeld-Südharz machen sich gerade über die Feiertage viele Menschen auf die Reise. Gerne werden dabei die wärmeren Gefilde angesteuert.
Eisleben/MZ - Auf gepackten Koffern statt gemütlich auf der Couch? Tatsächlich ziehen das eine ganze Reihe Menschen aus Mansfeld-Südharz für die Feiertage in Betracht. Das bestätigen mehrere Reisebüros aus dem Landkreis. Die Gründe, warum jemand dem Festtagstrubel in der Heimat entflieht, sind dabei vielfältig.