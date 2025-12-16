Immer mehr Menschen aus Mansfeld-Südharz überlegen, die Feiertage nicht zu Hause, sondern auf Reisen zu verbringen. Reisebüros im Landkreis bestätigen diesen Trend.

Koffer statt Couch: Warum viele aus Mansfeld-Südharz zu den Feiertagen verreisen

Im Landkreis Mansfeld-Südharz machen sich gerade über die Feiertage viele Menschen auf die Reise. Gerne werden dabei die wärmeren Gefilde angesteuert.

Eisleben/MZ - Auf gepackten Koffern statt gemütlich auf der Couch? Tatsächlich ziehen das eine ganze Reihe Menschen aus Mansfeld-Südharz für die Feiertage in Betracht. Das bestätigen mehrere Reisebüros aus dem Landkreis. Die Gründe, warum jemand dem Festtagstrubel in der Heimat entflieht, sind dabei vielfältig.