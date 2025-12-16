Wildes Gänseblümchen in Zeitz Altes Wissen und neue Produkte in Zeitz: Was die Kräuterhexe aus Hohenkirchen damit zu tun hat
Das wilde Gänseblümchen ist ihr Markenzeichen: Dana Plota aus Hohenkirchen bewahrt altes Wissen und vermittelt es weiter – in Produkten und bei Workshops.
16.12.2025, 15:58
Zeitz/MZ. - Es gibt sie noch, die Kräuterhexen. Die aus so manchem Kraut etwas Hilfreiches zu fertigen verstehen, die Natur kennen und mit ihr leben und das auch gern weitergeben. Dana Polta ist so eine Kräuterhexe. Sie kommt aus Hohenkirchen, einem Ortsteil von Bröckau, und damit aus dem südlichsten Dorf Sachsen-Anhalts.