Das wilde Gänseblümchen ist ihr Markenzeichen: Dana Plota aus Hohenkirchen bewahrt altes Wissen und vermittelt es weiter – in Produkten und bei Workshops.

Altes Wissen und neue Produkte in Zeitz: Was die Kräuterhexe aus Hohenkirchen damit zu tun hat

Dana Polta aus Hohenkirchen, dem südlichsten Ort Sachsen-Anhalts, ist auf Märkten mit einem Stand als Kräuterhexe zu finden. Man traf sie in Zeitz beim Kreativ & Allerlei-Markt, wo sie erstmals eine Auswahl ihrer Naturprodukte anbot.

Zeitz/MZ. - Es gibt sie noch, die Kräuterhexen. Die aus so manchem Kraut etwas Hilfreiches zu fertigen verstehen, die Natur kennen und mit ihr leben und das auch gern weitergeben. Dana Polta ist so eine Kräuterhexe. Sie kommt aus Hohenkirchen, einem Ortsteil von Bröckau, und damit aus dem südlichsten Dorf Sachsen-Anhalts.