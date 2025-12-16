Der Silvesterlauf der Laufsportgemeinschaft Ascania startet auch in diesem Jahr Auf der Alten Burg in Aschersleben. Auch Anmeldungen für den Einetallauf sind bereits möglich.

Aschersleben/MZ - Die Laufsportgemeinschaft Ascania lädt am Silvestertag wieder dazu ein, das alte Jahr mit etwas Bewegung ausklingen zu lassen: Am Mittwoch, 31. Dezember, startet der Silvesterlauf um 10 Uhr am Senioren-Wohnpark Auf der Alten Burg in Aschersleben.

Wie die Veranstalter in einer Ankündigung mitteilen, gibt es dabei keine vorgegebenen Strecken. Jeder Teilnehmer könne auf diese Weise seine Laufdistanz selbstständig bestimmen. Im Anschluss an den Lauf laden der Senioren-Wohnpark und die Laufsportgemeinschaft Ascania gemeinsam zu Tee und Glühwein ein.

Auch für all jene, die den guten Vorsatz für mehr Bewegung im neuen Jahr umsetzen möchten, hat die Laufsportgemeinschaft schon jetzt eine weitere Empfehlung: Am 19. April findet wieder der traditionelle Einetallauf statt – zum mittlerweile 45. Mal. Eine Anmeldung dafür ist bereits jetzt möglich.

„Wer sich jetzt anmeldet, kommt in den Genuss eines Frühbucherrabatts“, erklärt Adrian Einecke, Cheforganisator des Einetallaufes.