Der Könneraner Stadtrat hat die Weichen für den nächsten Anlauf für den Bau auf dem Gelände der Grundschule in Beesenlaublingen gestellt. So soll es gelingen.

Hier soll die neue Sportanlage in Zweihausen entstehen.

Beesenlaublingen/MZ. - Manche Kinder können nicht einmal einen Purzelbaum, geschweige denn einen Felgaufschwung oder ein paar Klimmzüge. Doch in vielen Bildungseinrichtungen fehlt auch die nötige Infrastruktur, um diesen fehlenden sportlichen Fähigkeiten der Kinder entgegenzuwirken – so auch in der Grundschule Zweihausen, obwohl zumindest eine kleine Sporthalle vorhanden ist.