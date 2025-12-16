weather wolkig
Halle (Saale), Deutschland
  1. MZ.de
    2. >
  2. Lokal
    3. >
  3. Nachrichten Bernburg
    4. >

  4. Investition: Bekommmt Grundschule in Beesenlaublingen einen neuen Sportplatz?

Investition Bekommmt Grundschule in Beesenlaublingen einen neuen Sportplatz?

Der Könneraner Stadtrat hat die Weichen für den nächsten Anlauf für den Bau auf dem Gelände der Grundschule in Beesenlaublingen gestellt. So soll es gelingen.

Von Carsten Roloff 16.12.2025, 09:55
Hier soll die neue Sportanlage in Zweihausen entstehen.
Hier soll die neue Sportanlage in Zweihausen entstehen. (Foto: Engelbert Pülicher)

Beesenlaublingen/MZ. - Manche Kinder können nicht einmal einen Purzelbaum, geschweige denn einen Felgaufschwung oder ein paar Klimmzüge. Doch in vielen Bildungseinrichtungen fehlt auch die nötige Infrastruktur, um diesen fehlenden sportlichen Fähigkeiten der Kinder entgegenzuwirken – so auch in der Grundschule Zweihausen, obwohl zumindest eine kleine Sporthalle vorhanden ist.