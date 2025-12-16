Dessau/MZ. - Ein Mann mit zwei Fahrrädern? Der war der Polizei am Samstagabend, 13. Dezember, gegen 19.45 Uhr, in der Antoinettenstraße aufgefallen und wollte ihn anhalten.

Als der Radfahrer die Beamten sah, ließ er das mitgeführte Fahrrad fallen, versuchte auf seinem Pedelec zu flüchten, konnte aber in der Roßlauer Allee gestellt werden. Die Beamten stellten bei der Kontrolle fest, dass der 29-Jährige für sein zu einem S-Pedelec umgebauten Fahrrad weder eine Fahrerlaubnis noch eine Haftpflichtversicherung hatte. Ein durchgeführter Betäubungsmittelschnelltest reagierte positiv. Bei der Durchsuchung der Person fand die Polizei weitere Betäubungsmittel sowie Utensilien zum Konsum.

Bei der Überprüfung des mitgeführten Fahrrades stellten die Polizeibeamten fest, dass der Mann es kurz zuvor entwendet hatte und das Tatwerkzeug sowie das zerstörte Fahrradschloss noch mit sich führte. Gegen den 29-Jährigen wurden mehrere Ermittlungsverfahren eingeleitet.