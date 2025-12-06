Bei einer Informationsveranstaltung in Frenz haben Vertreter der Suncatcher-Gruppe ihre Pläne für einen Solarpark vorgestellt, der dreimal so groß werden soll wie das Dorf selbst. Wie die Verpächter ihr Ja begründen.

Streit um XXL-Solarpark in Frenz und verpachtete Flächen - „Die Bauern machen das, um zu überleben“

Am Donnerstag fand die Informationsveranstaltung statt.

Frenz/MZ. - Die Stimmung war aufgeheizt. Mehrfach mussten Daniel Helmstedt und Torsten Lorenz (CDU) die Anwesenden bitten, einander ausreden zu lassen. So einige Male gingen die Worte des Ortsbürgermeisters von Großpaschleben sowie des Bürgermeisters des Osternienburger Landes im lauten Stimmengewirr auch einfach unter. „So wird das nichts“, stellte Daniel Helmstedt nicht nur einmal fest.