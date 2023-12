Torsten Lorenz tritt am 13. Januar sein Amt als Bürgermeister des Osternienburger Landes an. Er wurde im Gemeinderat vereidigt. Stefan Hemmerling blickte auf seine 14-jährige Amtszeit zurück.

Osternienburg/MZ. - Der Gemeinderat des Osternienburger Landes hat Torsten Lorenz am Mittwoch als neuen Bürgermeister der Gemeinde vereidigt. Der CDU-Mann aus Drosa tritt am 13. Januar sein Amt an und löst damit Stefan Hemmerling (CDU) ab, der nach 14 Jahren nicht erneut als Bürgermeister kandidiert hat.