  4. Kreativer Protest: Stadtrat in Köthen - Anwohnerin untergibt Toilettendeckel mit Unterschriften an Oberbürgermeisterin

„Ohne Klo kein Wohl“: Tina Böttcher aus Köthen hat im Stadtrat gegen die Toilettensituation in der Bachstadt protestiert.

Von Wolfram Schlaikier 11.12.2025, 09:44
Rund 50 Unterschriften stehen auf dem Klodeckel.
Rund 50 Unterschriften stehen auf dem Klodeckel. Foto: A. Böttcher

Köthen/MZ. - Tina Böttcher hat auf der Einwohnerfragestunde am Dienstagabend im Stadtrat eine Liste mit 74 Unterschriften sowie einen Klodeckel mit rund 50 Unterschriften an Köthens Oberbürgermeisterin Christina Buchheim (Die Linke) übergeben.