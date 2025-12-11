Kreativer Protest Stadtrat in Köthen - Anwohnerin untergibt Toilettendeckel mit Unterschriften an Oberbürgermeisterin
„Ohne Klo kein Wohl“: Tina Böttcher aus Köthen hat im Stadtrat gegen die Toilettensituation in der Bachstadt protestiert.
11.12.2025, 09:44
Köthen/MZ. - Tina Böttcher hat auf der Einwohnerfragestunde am Dienstagabend im Stadtrat eine Liste mit 74 Unterschriften sowie einen Klodeckel mit rund 50 Unterschriften an Köthens Oberbürgermeisterin Christina Buchheim (Die Linke) übergeben.