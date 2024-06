Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Abonnent der gedruckten Ausgabe sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Köthen/MZ. - Im Rathaus in Bernburg befindet sich das Büro von Oberbürgermeisterin Silvia Ristow (Die Linke), in Schönebeck (Elbe) ist Bert Knoblauch (CDU) Oberbürgermeister – und in Köthen? Glaubt man dem historischen Wegweiser im Foyer des Rathauses, sitzt ein „Oberbürgermeister“ in Zimmer 26. An der Treppe ins erste Obergeschoss ist dann hinter Plexiglas zu lesen: „Bürgermeisterin Zimmer 26“. Was ist nun richtig?