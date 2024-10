Bauarbeiten gestartet Spatenstich für neuen Edeka-Markt in Köthen: Bauherren setzen sich ein ehrgeiziges Ziel

Der Anfang ist gemacht. Mit dem Spatenstich am Mittwoch, 9. Oktober, hat der Bau des neuen Edeka-Marktes am Wasserturm in Köthen auch offiziell begonnen. Was dort entsteht.