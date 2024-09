Supermarkt für Köthen Nach zwei Jahren Verzug laufen auf altem KTSB-Gelände die Bauarbeiten: Köthen bekommt einen „Edeka“

Im April 2025 soll der Supermarkt „Am Wasserturm“ in Köthen an Edeka übergeben werden. Bauarbeiter wollen vor dem Winter das Dach schließen. Was für sieben Millionen Euro entsteht.